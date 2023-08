El Vendrell assoleix «la millor dada de deute des de l'any 1991»

El govern valora aquestes dades positivament

L'Ajuntament del Vendrell té «la millor dada de deute des de l'any 1991». El regidor d'Hisenda, Baltasar Santos, va presentar ahir les principals dades del Compte General del 2022, que ja es va sotmetre dimarts al dictamen de la Comissió informativa especial de comptes. Com a principals resultats, el regidor va destacar l'evolució positiva de la situació econòmica i financera de l'Ajuntament, ja que compta amb un deute de 31,8 milions i uns ingressos anuals de 56,2 milions d'euros.El regidor d'Hisenda va remarcar que el consistori vendrellenc té un deute a llarg termini del 57% dels ingressos corrents, que significa, segons Santos, «la millor dada des de l'any 1991». El regidor d'Hisenda va concloure que des del govern municipal «valorem aquestes dades objectives de forma molt positiva, ja que ens han de permetre assolir amb èxit els grans reptes que tenim per als propers anys, com són la seguretat ciutadana, l'actualització dels serveis a la ciutadania, com el de la neteja viària, i abordar la transformació verda de la nostra vila».