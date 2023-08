Detinguts per entrar a robar a pisos del Vendrell mentre els propietaris dormien

Els tres joves de 18 anys van ser enxampats a l'estació de Sant Vicenç de Calders, des d'on pretenien fugir en tren

Actualitzada 24/08/2023 a les 11:50

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat al Vendrell tres homes de 18 anys com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força.Els fets van ocórrer pels volts de les 05.30 hores quan els mossos van rebre un avís d'un robatori en una casa ubicada al carrer Josep Tarradellas del Vendrell. Diverses patrulles van desplaçar-se immediatament al lloc i van observar que els lladres van accedir a l'interior a través d'una finestra del primer pis que estava oberta amb la persiana parcialment pujada. Es dona la circumstància que els desconeguts van enfilar-se per la façana d'aquest domicili mentre els propietaris estaven dormint.Els autors del robatori van fugir de lloc ràpidament després d'endur-se diners en efectiu, un telèfon mòbil d'alta gamma i diversos objectes de valor. Seguidament, els mossos van desplegar diverses patrulles per tal de fer recerca fins que pels volts de les 08.35 hores se'ls va acabar detenint a l'estació de Sant Vicenç de Calders, des d'on pretenien fugir en tren. En l'escorcoll, es va recuperar el telèfon mòbil sostret unes hores abans així com un altre aparell de procedència desconeguda.Després d'efectuar les corresponents gestions, els agents van constatar que aquest darrer telèfon mòbil el van sostraure durant la matinada del mateix dia en un altre habitatge de l'avinguda del Pèlag del Vendrell. Els lladres van aprofitar que estava ubicada en els baixos d'un edifici i que hi havia les finestres obertes, per accedir-hi també mentre els propietaris dormien.La ràpida actuació policial i aquesta detenció s'emmarca dins d'un dispositiu de prevenció de robatoris amb força que inclou la intensificació del patrullatge policial així com la identificació de vehicles i persones sospitoses de cometre il·lícits penals.Els tres homes, els quals acumulen més d'una desena d'antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar ahir a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.