Protecció Civil ha informat que s'està gestionant transport alternatiu per carretera entre les dues estacions

Actualitzada 23/08/2023 a les 17:32

Un petit incendi entre les vies de l'alta velocitat ha provocat que la circulació de trens quedi aturada entre l'Arboç i Sant Vicenç de Calders, tal com ho han demanat els Bombers, per tal d'extingir el foc.Així doncs, Protecció Civil ha activat en prealerta el pla 'Ferrocat' i indica que s'està gestionant un transport alternatiu per carretera als afectats entre les dues estacions.