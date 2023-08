El Riuet de Coma-ruga, un dels llocs perfectes per sobreviure a l'onada de calor

L'aigua d'aquest indret està 10 graus més freda que la del mar

Actualitzada 23/08/2023 a les 11:49

Les altes temperatures fa que els banyistes busquin el millor lloc per sobreviure a l'onada de calor que afecta Catalunya. Un d'aquest llocs és el Riuet de Coma-ruga al Vendrell. Es tracta d'un brollador d'aigües termals amb una temperatura més freda que no pas la del mar. Per això, aquests dies es pot veure ple de banyistes.Aquest brollador neix a la muntanya a Bonastre i segueix sota terra fins acabar a la platja del Vendrell en forma de riu i d'estany aprofitant les falles tectòniques del Penedès.Mentre l'aigua del mar està a 28 graus, la del Riuet està gairebé 10 graus més freda. És per això que l'aigua d'aquest indret l'ha convertit en un dels llocs preferits pels banyistes.