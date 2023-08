Neixen 78 tortugues babaues del niu de la platja de Coma-ruga

Uns 200 voluntaris han participat en la vigilància i custodia del niu aparegut el passat 2 de juliol

Actualitzada 18/08/2023 a les 13:56

Aquest dijous per la nit van començar a néixer les tortugues del niu de Coma-ruga (El Vendrell), que es va detectar la matinada del passat 2 de juliol i que durant aquest temps ha estat degudament custodiat i vigilat per voluntaris.Cap a quarts de dotze de la nit es va iniciar el procés de naixement de 48 tortugues. D'aquestes, 36 van ser alliberades al mar i 12 enviades al CRAM (Centre de Recuperació d'Animals Marins de Catalunya) per al seu estudi i seguiment.Ja al matí, els tècnics han procedit a fer l'obertura del niu per comprovar els ous que hi restaven. Aquests han trobat 16 tortugues més, que també han estat alliberades al mar i 14 que estaven en procés d'eclosió que han estat portades al CRAM, com també ho han estat 5 ous viables. Posteriorment, quan hagin acabat de desenvolupar-se, les tortugues podran ser alliberades al mar. Durant el procés l'exhumació també s'han trobat 6 ous que no estaven desenvolupats.En l'operatiu han participat tècnics de l'Ajuntament del Vendrell, el Centre Tecnològic BETA, la Fundació CRAM i voluntàries i voluntaris durant la custòdia i vigilància dels nius.Segons la regidora de Platges, Marta Tobella, i la regidora de Medi Ambient, Núria Rovira, el procés de nidificació a la platja de Coma-ruga ha generat molta expectació entre la ciutadania, ja que l'han visitat fins a 7.000 persones.D'altra banda, les regidores han agraït la tasca dels prop de 200 voluntaris, que han ajudat a la vigilància i bona conservació del niu totes aquestes setmanes. Aquests han estat coordinats pel Geven (Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès), entitat contractada per l'Ajuntament del Vendrell per fer aquesta tasca d'organització del voluntariat.En aquest sentit, s'ha explicat també que tot i que les tortugues ja han nascut, l'equip de voluntaris continuarà a la platja de Coma-ruga fins el proper dimarts fent tasques informatives sobre el naixement d'aquesta tortuga marina.Aquest mateix divendres 18 d'agost, a les 21 h, a la carpa de voluntariat de la platja de Coma-ruga s'oferirà una projecció divulgativa sota el títol El desembarcament de les tortugues marines, que anirà a càrrec del fotògraf i expert Ferran Aguilar.