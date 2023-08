Els nius de tortuga careta a Catalunya ja són deu, els últims a Calafell i Viladecans

El màxim fins ara havien estat cinc nius l'any 2021 i l'any passat no se'n va trobar cap

Actualitzada 18/08/2023 a les 11:22

Niu de Viladecans

No apropar-se a les tortugues

Els nius de tortuga careta detectats al litoral aquesta temporada ja són deu, el doble que els localitzats el 2021, quan se'n van detectar cinc. Segons informa el Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM), els últims detectats aquesta temporada s'han vist a Calafell i Viladecans. El dissabte 5 i el dilluns 7 d'agost es van trobar dos nous nius de tortuga careta, un a la platja de Calafell i l'altre a la platja de la Pineda de Viladecans. Pel que fa als nous nius, en el primer la femella només va fer una posta de 18 ous, probablement a causa de l'aglomeració de gent. En el segon, es va donar l'avís del naixement de tres cries de tortuga. En comprovar el seu estat, es van comptabilitzar 103 ous.Amb aquests ja en són deu els nius localitzats al litoral català aquesta temporada assolint un nou record històric. El màxim fins ara havien estat cinc nius l'any 2021 mentre que l'any passat no se'n va trobar cap.El CRAM no descarta trobar nous nius durant els propers dies. De fet, expliquen que es va poder fer un control de l'estat de salut de la femella de Calafell i en l'ecografia van comprovar que «presentava fol·licles», fet que indica que podria tornar a pondre ous.A causa de la poca quantitat d'ous que es van trobar, s'ha decidit traslladar-los a les incubadores artificials del CRAM.En el cas de la troballa de Viladecans, s'han pogut alliberar a la platja 23 cries de tortuga i 13 van ser traslladades a les incubadores artificials que té la fundació a el Prat de Llobregat. També es va detectar una cria morta i nou ous no desenvolupats.La fundació torna a fer una crida ciutadana a «no molestar mai la femella» en cas d'estar a la platja i trobar-se amb una tortuga careta que està posant ous. És molt important «per tal que pugui fer la posta amb èxit i tornar al mar», han dit.