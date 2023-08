El Vendrell aposta per convertir la depuradora de Santa Oliva en una planta de reciclatge d'aigua

Una diagnosi de l'ACA assenyala els problemes de salinització i conductivitat de la xarxa de col·lectors

Actualitzada 18/08/2023 a les 13:04

L'Ajuntament del Vendrell aposta per convertir la depuradora de Santa Oliva en una planta de reciclatge d'aigua. La proposta, la qual encara no té definida el calendari ni la inversió necessària, pretén reutilitzar l'aigua per a usos industrials i urbans. Per la seva part, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès una diagnosi sobre els problemes de salinització i conductivitat de la xarxa de col·lectors de la zona marítima, que impedeix que el polígon industrial utilitzi l'aigua de la depuradora. Paral·lelament, el consistori ha prioritzat les inversions sobre el cicle de l'aigua i destinarà 1,4 milions d'euros per reparar un tram de canonada del dipòsit de Tomoví i mig milió d'euros per construir el nou dipòsit del Nou Vendrell.Segons la diagnosi elaborada per part de l'ACA, l'abastament d'aigua del Baix Penedès es troba molt tensada en els quatre aqüífers presents a la comarca, sigui per quantitat o per qualitat. D'altra banda, l'organisme assenyala la necessitat que el torrent del Lluc torni a ser curs intermitent d'aigua tal com li correspon de forma natural. Es tracta d'una mesura pel qual seria «imprescindible» reutilitzar l'aigua de la depuradora de Santa Oliva.Abans de la conversió de la depuradora de Santa Oliva en una Estació d'Aigües Regenerades (ERA), Rovira ha remarcat que caldrà substituir les canonades en baixa de la zona marítima, les quals tenen problemes de captació d'aigua salada que posteriorment, arriba fins a la depuradora. De moment, el consell comarcal del Baix Penedès està analitzant exactament el tram que estaria afectat per aquesta problemàtica. Tot plegat serà una obra que no veurà la llum «a curt termini» però que permetrà saber la quantitat d'aigua que arriba a la depuradora i per tant, la que es podrà regenerar.En el marc del pla de conservació d'aigua, la regidora de Medi Ambient del Vendrell, Núria Rovira, ha assenyalat que el consistori treballa per canviar el model de gestió de l'aigua. En aquesta línia, es licitaran les obres del nou dipòsit del Nou Vendrell per garantir l'abastament, una obra per la qual s'han reservat 500.000 euros.A la vegada, es destinaran 1,4 milions d'euros al projecte executiu per substituir la canonada en alta entre el dipòsit de Tomoví i el molí del Blanquillo, punt on l'ACA ha detectat que es concentren les pèrdues principals de tot el sistema d'abastament. També es reserven 400.000 euros per a la cinquena connexió que permetrà portar aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona provinents del riu Ebre fins al dipòsit principal del municipi.Actualment, el sistema municipal de proveïment d'aigua consta d'una xarxa de 345 quilòmetres que es distribueix en cinc dipòsits de capçalera, quatre dels quals compten amb aigua importada del CAT i un cinquè depèn d'aigua de pou. El 87% dels punts de subministrament corresponen a ús domèstic, als quals se sumen 1.568 industrials, 125 de municipals potables, 85 d'agrícoles i 19 de turístic.