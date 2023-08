El Circ Raluy Legacy prorroga la seva estada a Calafell durant dues setmanes

El circ tenia previst visitar Vilanova i la Geltrú del 24 d'agost al 3 de setembre, però temes logístics d'última hora han fet que no sigui possible

Actualitzada 18/08/2023 a les 14:36

El circ tenia prevista la visita a la ciutat de Vilanova i la Geltrú del 24 d'agost al 3 de setembre, però temes logístics d'última hora han fet que no sigui possible i finalment prorrogarà la seva estada a Calafell fins al diumenge 3 de setembre, quan ja donarà per finalizada la gira estiuenca.La companyia anima a totes les persones que encara no ho han fet, a gaudir dels últims dies del seu espectacle «In Art we trust SUMMER EDITION».