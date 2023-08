La brossa s'escampa el darrer estiu amb el vell servei de neteja a Cunit

ERC reclama mesures urgents i el Govern local recorda que l'adjudicatària del nou contracte té 15 mesos per fer les millores

Actualitzada 17/08/2023 a les 09:56

«L'empresa adjudicatària del nou contracte de recollida de la brossa i neteja té quinze mesos per introduir les millores que es van aprovar al març. Mentrestant, la recollida de la brossa s'està fent amb els mateixos recursos humans i la maquinària envellida de l'antic contracte. Si a això se li afegeix l'incivisme, ja tens el còctel perfecte perquè es produeixi el que està succeint aquest estiu a Cunit». El regidor de Medi Ambient de Cunit, José Manuel Cabada, justifica així la problemàtica que es viu en algunes zones del municipi on les illes de contenidors que no donen l'abast per donar cabuda a les bosses de brossa i aquestes s'escampen al seu voltant.ERC Cunit denunciava ahir aquesta problemàtica i demanava mesures urgents. La portaveu d'ERC a Cunit, Carme Martínez, explicava que «durant l'estiu, la població s'incrementa i, per tant, cal recollir més sovint». «Des de l'equip de govern, van vendre que hi havia una policia verda que es faria càrrec de vigilar aquestes situacions. No obstant això, no només es continuen reproduint les mateixes situacions sinó que, ni hi ha policia verda, ni contenidors nous i molts contenidors estan trencats», afegia.«Són anys vivint la mala gestió de la recollida de la brossa, l'equip de govern ha tingut temps per millorar-ho i ens trobem que en ple mes d'agost amb un increment de la població i amb la calor que fa, la situació en la qual es troben les illes de contenidors són insalubres. Molts es troben davant de parcs infantils i no seria jo, la que portés als meus fills quan l'únic que atrau són mosquits i altres espècies que són nocives per la salut», finalitzava la republicana.Per la seva banda, Cabada recordava que el nou contracte de recollida de la brossa, que es va adjudicar novament a PreZero, es va aprovar per unanimitat. «Els republicans, si van llegir el que votaven, saben sobradament que l'empresa té quinze mesos per desplegar les millores que contempla el nou contracte. L'anterior servei es va retallar i no estava gens adaptat a les necessitats. Saben que és un estiu de transició. L'empresa ha reforçat el servei, però hi ha punts negres on, després de recollir la brossa, els contenidors no duren ni 15 minuts nets i buits», diu el regidor de Medi Ambient. Cabada recorda que hi ha un servei de recollida de poda i de voluminosos, fins i tot una App, però molts veïns continuen llençant els mobles o les restes vegetals de forma incontrolada a qualsevol lloc.