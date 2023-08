La circulació de trens entre Vilanova i Garraf continua suspesa pel descarrilament a Sitges

Tècnics d'Adif i Renfe treballen per resoldre la incidència i s'ha posat en marxa un dispositiu alternatiu

Actualitzada 16/08/2023 a les 08:55

La circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Garraf continua suspesa aquest dimecres al matí després que ahir descarrilés un tren Talgo sense viatgers a Sitges. Tècnics d'Adif i Renfe treballen per resoldre la incidència, ocorreguda dimarts al matí quan, per causes que s'estan investigant, el tren va descarrilar. Renfe està posant en marxa un dispositiu per donar resposta a la demanda dels viatgers: Per als trens de l'R2 sud i els regionals de rodalies, un servei ferroviari entre Barcelona Garraf; un servei alternatiu per carretera entre Garraf i Vilanova; i un servei amb tren entre Vilanova i sentit sud.Per a facilitar la mobilitat dels viatgers, Renfe ha posat en marxa un servei d'autobusos des de Castelldefels fins a Vilanova i la Geltrú. A banda, els viatgers de Cambrils s'estan desviant de manera puntual en trens Renfe d'alta velocitat. Finalment, als viatgers dels trens Intercity del Corredor Mediterrani, Renfe els oferirà el viatge als trens de llarga distància que utilitzen la línia d'alta velocitat Camp de Tarragona-Barcelona.Segons va informar Protecció Civil, les línies afectades ahir arran del descarrilament són l'R2 Sud, R12, R15, R16 i R17 i els trens de llarga distància.