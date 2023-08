La Bisbal engrandeix la seva llegenda

Al Cós del Bou la Jove suma un altre 3de9f i la CCSPiSP estrena el 4de8

Actualitzada 16/08/2023 a les 09:42

Al món de l'esport existeix aquell tòpic de «cada partit és un món», mentre al món casteller existeix aquella sensació de saber què et trobaràs en funció de la plaça on vas. Aquest dimarts, vam viure dues històries ben diferents a la Bisbal del Penedès i al Cós del Bou.Al migdia, la diada de festa major de la població del Baix Penedès va durar 3 hores i 40 minuts, sota un sol intents i més de 30 graus de temperatura. Es van veure vuit castells descarregats, dos castells carregats i quatre intents desmuntats, a banda de tres pilars de mèrit. Una plaça dura que ha tornat a generar el debat al voltant dels horaris d'on la Joves va sortir eufòrica, la Vella decebuda i els Verds contrariats.Els diables vermells se senten a casa quan visiten el carrer de doctor Robert i, tot i que portaven el 4 de 9 sense folre treballat a l'assaig, van decidir apostar per la tripleta màgica que ja van ensenyar a Firagost. Tal com va anar tota la diada, el que semblava un repte propi es va convertir en una actuació per superar a l'altra colla de Valls en una mostra més de la passió amb què es viuen els castells a la capital de l'Alt Camp. El 3 de 9 amb folre i el 5 de 8 es van completar a la primera, mentre el 4 de 9 sense folre va haver d'esperar al segon intent. La rúbrica del pilar de 6 va servir per obrir el càntic de «... i tot descarregat» dirigit a la Colla Vella. I és que els rosats no van tenir el seu dia i així ho va expressar el seu cap de colla, Manel Urbano, al final de la diada quan va reconèixer que no podien sortir contents. El 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre de les dues primeres rondes van quedar carregats a causa d'algunes deficiències que es van complicar en l'inici de la descarregada. De fet, el 4 de 9 amb folre també va ser a la segona després d'un intent desmuntat. El 4 de 8 amb el pilar i el pilar de 7 amb folre final descarregats no van servir per alegrar l'actuació a la Colla Vella que diumenge visitarà Mollet del Vallès abans de les actuacions del Catllar, l'Arboç i Sant Fèlix.Els Castellers de Vilafranca van plantejar una actuació de menys a més, però no va culminar de la manera que es van proposar. Després de repetir novament els dos castells bàsics de nou, van tornar a treure el seu esperit competitiu amb un doble intent de 4 de 9 amb folre i agulla, però aquest castell que asseguren que a l'assaig funciona no té la seva recompensa a plaça. De fet, s'està convertint en un problema, ja que porten quatre assalts infructuosos: l'Arboç l'any passat, Cal Figarot dissabte i els dos intents desmuntats de la Bisbal. Van tancar la seva actuació amb el 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 7 amb folre.La colla local, els Bous, que no participen de tota l'actuació van descarregar abans de començar la diada el 4de7, el tercer de la temporada, com ja havien fet a les edicions de 2022 i 2019.A la tarda, les dues colles participants al Cós del Bou van liquidar l'actuació tot just en una hora. Sis castells descarregats i només un peu desmuntat en una diada que ha servit a la Jove de Tarragona i a la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau per perfilar la diada de Sant Magí de dissabte vinent. De fet, aquests últims van fer exactament l'actuació que tenen prevista a la plaça de les Cols. Si diumenge van estrenar el 2 de 7 a Vallmoll, aquest dimarts van fer el primer 4 de 8 de la temporada oferint novament una gran imatge fruit de l'exigent treball a l'assaig. Abans havien completat en primer ronda el 3 de 8 i en segona el 2 de 7 per signar la seva millor actuació de l'any. Feina avançada per Sant Magí. La Jove va tornar a mostrar una confiança absoluta amb el 3 de 9 amb folre, castell que va servir per arrencar la seva actuació. Cinquè de la temporada i pas previ a un immediat intent de 5 de 9 amb folre (apunteu el Catllar) i, fins i tot, de 3 de 10 amb folre i manilles per tancar temporada. El seu «gamma extra» és el 2 de 8 amb folre que a la segona ronda els va tornar a donar molta guerra i van tancar la diada amb el 5 de 8.