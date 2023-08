Ja pots participar en el sorteig per veure la Festa Major de l'Arboç des del balcó de l'Ajuntament

El sorteig permetrà als guanyadors veure els actes més destacats des d'unes vistes privilegiades

Actualitzada 16/08/2023 a les 16:46

-Dissabte 26 d'agost, tarda-nit: 2 places.

-Diumenge 27 d'agost, tarda-nit: 2 places.

-Dilluns 28 d'agost, migdia: 4 places.

-Dilluns 28 d'agost, tarda-nit: 2 places.



L'Ajuntament realitzarà el sorteig per elegir els afortunats el dijous 23 d'agost. Per participar cal estar empadronat a l'Arboç i tenir més de 18 anys.

L'Ajuntament de l'Arboç sortejarà, per segon any consecutiu, 10 places per seguir els actes més destacats de la Festa Major de l'Arboç 2023 des del balcó de l'Ajuntament donant la possibilitat als afortunats de gaudir de la festa des d'una perspectiva privilegiada.Per poder optar-hi només cal enviar un correu electrònic a: balco.fm.arboc@gmail.com indicant el nom complert, el dni i un telèfon de contacte com a màxim el dimecres 23 d'agost abans de les 23:59. Les places a sortejar es divideixen en pacs de 2 i 4 durant els diferents actes i dies de la festa de la següent manera: