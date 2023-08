La Bisbal del Penedès es conforma amb els castells bàsics de 9

La Joves de Valls és l'única colla que surt amb els deures fets descarregant la tripleta màgica

Actualitzada 15/08/2023 a les 17:35

Segona ronda d'intents desmuntats

Els verds es queden lluny del 4 de 9 amb folre i agulla

Verds i rosats s'anoten el pilar de 7

La diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès s'ha hagut de conformar amb els castells bàsics de 9. La Colla Joves Xiquets de Valls ha assolit el programa que portava en cartera en forma de tripleta màgica, descarregant el 3 i el 4 de 9 amb folre i el 5 de 8. Els verds han sumat els bàsics de 9, però el 4 de 9 amb folre i agulla, l'objectiu de la jornada, l'han desmuntat dues vegades. No ha estat tampoc el dia de la Vella de Valls que només ha pogut carregar el 3 i el 4 de 9 folrats. L'actuació ha vist fins a quatre intents desmuntats, a més de tres peus desmuntats. L'altre protagonista ha estat la calor. Al carrer del Doctor Robert, davant de la Societat, tot un emblema del món casteller, s'han fregat els 34 graus.Els Bous de la Bisbal han obert plaça amb un ferm 4 de 7, un castell testimonial que la colla local s'ha volgut anotar. Després, els Castellers de Vilafranca han començat amb una aposta segura. Han completat un 4 de 9 amb folre, que si bé és cert que no ha acabat de torbar les mides als pisos de terços i quarts, s'ha descarregat sense complicacions.L'objectiu de la Colla Joves Xiquets de Valls era repetir la diada de Firagost, anotant-se la tripleta màgica. El primer castell ha estat el 3 de 9 amb folre que s'ha obert als pisos de terços i de quarts, fent als castellers de tronc treballar de valent la descarregada que no ha estat assegurada fins a la sortida de la canalla.La Colla Vella dels Xiquets de Valls no ha començat amb bon peu l'actuació. El 3 de 9 amb folre que havia de ser una carta segura, només l'han pogut carregar. L'estructura ha pujat amb tremolor i quan sortia el pom de dalt, s'ha trencat a l'alçada de quints.Els verds han obert la segona ronda amb un 3 de 9 amb folre que han descarregat sense gairebé despentinar-se. Després de dos peus desmuntats, els de la camisa vermella han tirat amunt el 4 de 9 amb folre que ha quedat en intent desmuntat. Amb sisens col·locats i quan pujaven dosos, la construcció ha patit una revinclada i la canalla s'ha fet enrere. Els del Portal Nou han seguit la tònica de la Joves, després d'un peu desmuntat de 4 de 9 amb folre, han fet un intent desmuntat quan tenien quints col·locats.Els vilafranquins han atacat l'objectiu de la jornada a la tercera ronda. El 4 de 9 amb folre i agulla ha quedat en intent desmuntat quan el cap de colla ha cridat "avall" amb sisens a lloc i quan el pilar ja començava a muntar-se per l'interior.La Joves ha aparcat el 4 de 9 amb folre per encarar el 5 de 8 que han descarregat fregant la perfecció i demostrant la confiança que tenen a aquesta estructura. La Vella tampoc ha tingut millor sort a la tercera ronda. El 4 de 9 amb folre els ha quedat en carregat. Ha pujat excessivament lent i amb la sortida de la canalla, l'encaix entre el folre i els terços ha començat a patir, fins al punt que a un d'ells se'ls ha escapat el peu i al cap de pocs segons, l'estructura ha fet llenya.Els verds han repetit el 4 de 9 amb folre a la quarta ronda, però altra vegada ha quedat en intent desmuntat. Si bé és cert que aquest cop han aconseguit posar dosos, el castell ha presentat les mateixes deficiències en l'estructura. El mateix castell els va quedar en intent dissabte passat després de despenjar-se la canalla.Els de la camisa vermella han sortit victoriosos de plaça cantant «i tot descarregat» després de fer un 4 de 9 amb folre amb nervis a la baixada, però que s'ha pogut controlar.Els rosats han tancat les rondes amb un 4 de 8 amb pilar de tràmit. Ha tingut tremolí, segurament causat pels nervis de les dues anteriors caigudes, però s'ha descarregat sense problemes demostrant el domini que tenen a l'espadat. D'igual manera han acabat els verds, amb un 4 de 8 amb agulla que s'ha obert a terços excessivament, però que s'ha pogut salvar.A la ronda de pilars, els de Vilafranca han plantat el pilar de 7 folrat, un folre reduït per rodar les manilles i sumar un pis més en les pròximes diades destacades d'agost. De la mateixa manera, els rosats s'han volgut treure el regust amarg de l'actuació completant el pilar de 7 amb folre. El terç ha patit excessivament després de la motxilla de sortida quan l'espadat s'ha girat i ha treballat molt assegut, però l'ha pogut defensar. La Joves també ha posat el punt final amb el pilar de 6 a les quatre en punt de la tarda i després de tres hores i mitja de diada.