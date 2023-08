Detingut a Calafell per disparar i amenaçar de mort el propietari d'un establiment del Vendrell

Després d'una discussió en un bar, el detingut va anar a buscar un revòlver i va disparar cap a l'establiment on es trobava el responsable i els clients

Actualitzada 14/08/2023 a les 17:04

Els Mossos d'Esquadral van detenir dimecres passat, 9 d'agost, un home de 58 anys per una temptativa d'homicidi dolós, tinença d'armes i danys. Els fets van tenir lloc la nit del 5 d'abril en un bar del Vendrell (Baix Penedès) quan el detingut va amenaçar de mort el propietari de l'establiment després de protagonitzar una forta baralla on també hi va provocar importants danys al mobiliari.L'autor dels fets va anar a buscar una arma de foc i quan va tornar poc després, va disparar diversos trets des de fora de l'establiment en la direcció on s'amagaven el propietari i la resta de clients. Aquests s'havien protegit darrera la barra del bar i amb la persiana prèviament baixada per seguretat. Tan bon punt la Unitat d'Investigació de la comissaria del Vendrell va tenir coneixement dels fets va fer-se càrrec del cas.El recull d'informació i la inspecció ocular efectuada per la Policia Científica in situ va permetre confirmar que l'autor va actuar amb una decidida voluntat de matar als responsables de l'establiment, de tal manera que els va disparar directament a només uns metres de distància.El resultat de la investigació policial va permetre identificar com a presumpte autor un home de 58 anys conegut pel seu ampli historial delictiu, amb nombrosos antecedents policials de caràcter violent i que en algun d'ells ja havia fet ús d'armes de foc.Per aquest motiu, els investigadors van articular un dispositiu policial de recerca i detenció adaptat a la perillositat del sospitós. Al migdia del 9 d'agost, agents de paisà dels mossos d'esquadra van detenir l'autor al carrer Cossetània de Calafell (Baix Penedès). El detingut va passar a disposició judicial el 10 d'agost davant el jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.