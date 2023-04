Es manté un carril tallat per tasques de reparació de la via

Actualitzada 11/04/2023 a les 15:01

Un accident de trànsit a l'AP-7 deixa 18 quilòmetres de retencions entre Llorenç del Penedès (Baix Penedès) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) en sentit nord.Segons informa el Servei Català de Trànsit, es manté un carril tallat per tasques de reparació a la via.Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia. Per aquest motiu, es recomana als usuaris que provinguin de l'AP-2 o de l'AP-7 que agafin vies alternatives com la C-32, la C-31 o l'N-340.