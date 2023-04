Un acte vandàlic obliga a transbordar els passatgers d'un tren entre Vilanova i Cubelles

La incidència provoca retards a les línies R2, R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies i a la mitjana distància

09/04/2023 a les 11:02

Un acte vandàlic a les vies de tren entre les localitats de Vilanova i la Geltrú i de Cubelles (Garraf) va obligar a aturar un comboi i a transbordar-ne tots els passatgers a un altre tren aquest dissabte al vespre.Segons ha informat Protecció Civil, que ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), es tractava d'un objecte a la via que impedia la circulació. Adif ha explicat que la incidència provocava retards de 15 minuts a les línies que passen pel Garraf –R2, R13, R14, R15, R16 i R17–, també les de mitjana distància.