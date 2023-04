Susana Peix publica 'Enemiga íntima', una novel·la sobre el parricidi de 2019 a Vilanova i la Geltrú

L'autora recopila les converses entre l'autor confés i l'amiga que l'hauria induït a través d'un món fictici

L'escriptora Susana Peix publica Enemiga íntima (Alrevés Editorial), una novel·la on narra el cas del parricidi ocorregut a Vilanova i la Geltrú el juny del 2019. L'autora descriu totes les vivències de l'autor confés, l'Ismael. El jove va dir que havia matat el seu pare perquè li havia demanat una amiga, l'Alba, per poder salvar la resta de la família. Ell sosté que patia un brot esquizofrènic mai abans diagnosticat, i que l'amiga se'n va aprofitar per crear un món d'amistats fictícies. Susana Peix recopila les converses entre l'Ismael, l'Alba, i tots els personatges que aquesta va crear.L'autora veu la novel·la com una ocasió per «posar sobre la taula les malalties mentals» i obrir una reflexió sobre el «perill» de les xarxes socials.