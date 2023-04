La X Fira Modernista del Penedès acollirà un Gran Ball Vuitcentista a la Giralda de l'Arboç

Serà el dissabte 15 d'abril a partir de les 21.45h, amb entrada lliure

Actualitzada 07/04/2023 a les 10:44

Els balls d'envelat van esdevenir una de les senyes de la identitat cultural de l'etapa modernista a Catalunya. Potser no tan conegut com la seva arquitectura, el moviment modernista va suposar també una autèntica revolució en el món de la música i tot el que l'envolta com el ball i la dansa.En la desena edició de la Fira Modernista del Penedès s'ha volgut donar una major rellevància i dinamisme a aquest important acte, que passarà a programar-se a partir d'ara, el dissabte a la nit i es realitzarà a La Giralda.A banda del canvi de data i lloc de celebració, també s'ha incidit en la pròpia organització de l'esdeveniment, essent els Xarop de Canya els músics del Ball, i l'Elenc Artístic Arbocenc i el seu competent gabinet tècnic i actoral els encarregats de dinamitzar in situ el Ball, que comptarà amb les peces més clàssiques de l'època, com el ball de fanalets, el ball de la patata, el ball de l'escombra i alguna que altra sorpresa.