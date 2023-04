Cunit posa en marxa els aparcaments de pagament del barri marítim per resoldre els problemes de mobilitat

El contracte entra en vigor aquest Divendres Sant i inclou abonaments més econòmics per als residents i estiuejants

Actualitzada 07/04/2023 a les 13:33

Aquest divendres a les nou del matí s'ha posat en marxa la nova zona taronja d'aparcaments de pagament a tot el barri marítim de Cunit (Baix Penedès). Són 2.200 places que s'han desplegat al llarg dels 2,5 quilòmetres de platja que té el municipi, des del confí de Cubelles (Garraf) fins a Calafell (Baix Penedès).Després de les converses amb els veïns empadronats i aquells que tenen segones residències, s'han establert diferents abonaments amb preus econòmics per temporada, mes o setmana, mentre que els visitants poden pagar per minuts o per franges horàries. La zona taronja vol acabar amb els problemes de mobilitat, els problemes per estacionar i lasituació críticaque, sobretot a l'estiu, es produïa al barri marítim.Tot està funcionant amb normalitat, ha explicat a l'ACN el regidor de Seguretat Ciutadana de Cunit, Xavier Lorenzo, aquest divendres al matí. La proposta inicial de fer unaprova pilotde la zona taronja d'aparcament aquests dies de Setmana Santa no encaixava amb les condicions del contracte adjudicat, s'hauria d'haver fet fora d'aquest període festiu, i s'ha descartat. Per tant, entra en vigor aquest Divendres Sant sense període de carència. Si no es paga, hi haurà sancions.La zona taronja es volia posar en marxa l'estiu passat, peròels tràmits administratiusho van retardar.És la primera vegada que es posa una zona de pagament a Cunit, i Lorenzo reconeix que va causar neguit entre els veïns. Després de diverses converses sobre el funcionament, es van acordaruns forfetsadequatsa les casuístiquesdels residents i veïns.Les tarifes són de 0,30 euros cada dia per als veïns de fora de la zona de la platja, un abonament de 10 euros per a tota la temporada per als residents, i preus de 20 euros setmanals, 50 euros mensuals o 70 euros per a tota la temporada per als veïns de segona residència. Els visitants podran pagar per minuts d'estada o també per franges horàries, 6 euros al matí o 6 a la tarda, o 10 euros tot el dia.La mesura vol acabar amb els problemes de circulació i mobilitat que s'estaven patint. A l'estiu, Cunit, i també els seus municipis veïns, tripliquen la població i el nombre de visitants.Ens trobàvem que no hi havia rotació d'aparcament i era gairebé impossible estacionar, apunta Lorenzo. Eren molts els vehiclesdonant voltespels carrers del barri marítim a totes hores.A més a més, es produïa un efecte dissuasiu perquè a la resta de municipis entre Sitges i Calafell l'aparcament és de pagament a la platja i això portava més banyistes i més vehicles a la zona de platges de Cunit. L'Ajuntament també ha ordenat els aparcaments als dos solars a tocar de l'avinguda de la Font on es pot aparcar de forma gratuïta, i on hi ha unes 300 places més.