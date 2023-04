L'home va marxar de l'establiment i va tornar amb una arma de foc amb la qual va disparar sense causar ferits

Actualitzada 06/04/2023 a les 11:47

Un home va disparar aquest dimecres al vespre diversos trets en un bar del Vendrell, tal com avança Elcaso i han confirmat fonts policials a l'ACN. Segons la policia, tot va començar amb una baralla entre aquest home i una altra persona en un bar de la localitat. En el marc de la discussió, l'home va marxar i en tornar a entrar al bar va fer-ho amb una arma i va obrir foc. Després de disparar va marxar.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i busquen l'autor dels trets. Segons la policia, no hi ha ferits ni detinguts.