Existeix un desacord sobre la quota d'aigua menusal del minitransvasament de l'Ebre que Calafell pot consumir

Actualitzada 05/04/2023 a les 12:58

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha multat a Calafell per no haver elaborat encara el pla d'emergència contra la sequera. Així ho ha publicat TarragonaDigital.Sempre segons el mateix mitjà, la multa seria d'un import moderat en parlar d'un ens municipal (900 euros), però, tot i així, el consistori estaria disposat a recórrer la sanció. Aquest fet es deuria al desacord que mantenen l'ACA i el mateix ajuntament sobre la quota d'aigua mensual que prové del minitransvasament de l'Ebre que pot consumir Calafell.Aquesta quota s'hauria establert fa tres dècades, sense tenir com compte el creixement demogràfic del municipi, que ha triplicat el nombre d'habitants a l'hivern, superant el límit fixat pels mesos de gener i febrer.El govern local espera poder negociar amb l'ACA per solucionar el conflicte i eludir la sanció.