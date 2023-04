Quatre persones són ateses per inhalació de fum en un incendi al Vendrell

El foc ha cremat completament un pis al carrer Emili Miró

Actualitzada 04/04/2023 a les 13:09

Un incendi ha cremat totalment un habitatge del Vendrell ubicat al carrer Emili Miró, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L'immoble es troba ubicat en un edifici de quatre pisos més baixos i el foc s'hauria produït a la tercera planta. L'avís va tenir lloc dilluns al vespre a les 21.13 hores i fins el lloc s'hi van desplaçar sis dotacions del cos. Quan els serveis d'emergències van arribar-hi el foc ja estava totalment desenvolupat. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat que quatre persones van ser ateses per inhalació de fum. Tres d'elles van rebre l'alta in situ, mentre que la quarta va haver de ser traslladada a l'Hospital del Vendrell en estat menys greu.A les 21.41 hores els Bombers van donar el foc per extingit i van iniciar els tasques d'inspecció i ventilació dels immobles afectats pel fum.