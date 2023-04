La X Fira Modernista del Penedès permetrà visitar els 4 edificis més emblemàtics de l'Arboç

La Giralda, el palau Gener i Batet, Cal Pons i l'Hospital estrelles de la Fira Modernista

Actualitzada 04/04/2023 a les 21:02

La X edició de la Fira Modernista del Penedès tindrà en les visites als edificis un dels seus màxims atractius. En el transcurs de la fira serà possible visitar La Giralda, el Palau Gener i Batet, Cal Pons i L'Hospital de Sant Antoni, amb diferents formats de visita.El dissabte 15 d'abril al matí de les 10.45 a les 12 h seran els alumnes de 4t d'ESO de l'Escola Camp Joliu els guies en la visita gratuïta a La Giralda, en una nova edició de l'exitós projecte «Racons de l'Arboç» iniciat l'any 2022. De les 12 a les 13.15 h l'Eduard Jané serà el guia en la visita doble de l'Hospital de Sant Antoni i el Palau Gener i Batet. Una visita gratuïta que començarà a l'Hospital i finalitzarà al Palau Gener i Batet.El dissabte 15 d'abril a la tarda els alumnes de 4t d'ESO de Camp Joliu han preparat una visita a l'emblemàtic actiu patrimonial de Cal Pons. Una visita per torns gratuïta amb sorpresa final. Paral·lelament, de les 17 a les 19 h serà possible la visita fotogràfica a La Giralda per un preu de 3 € per persona. Totes les persones disfressades i ambientades d'època tindran entrada gratuïta a la Giralda.El diumenge 16 d'abril a les 12 del migdia tindrà lloc la visita guiada a La Giralda amb les explicacions del guia Eduard Jané. Paral·lelament, el mateix matí de diumenge tots els interessats podran realitzar una tranquil·la visita fotogràfica al Palau Gener i Batet de les 11 a les 13 h. Ja per la tarda, de les 17 a les 19 h, serà possible realitzar una altra visita fotogràfica a La Giralda amb les mateixes condicions que la primera.