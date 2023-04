La Policia del Vendrell crea una Unitat de Suport Especial en conflictes d'ordre públic

Baralles, ús d'armes blanques i ocupacions d'habitatges en calent són les principals situacions d'actuació

Actualitzada 03/04/2023 a les 12:49

La Policia Local del Vendrell ha posat en marxa la Unitat de Suport Específic amb l'objectiu d'actuar amb «més contundència» quan hi hagi conflictes d'ordre públic. La unitat la formen deu agents que s'hi ha adherit de forma voluntària. Des del mes de febrer han treballat a mode de prova pilot, durant la qual han tramitat 117 denúncies, han intervingut dues armes blanques i han evitat una vintena d'ocupacions en calent, segons les dades presentades aquest dilluns coincidint amb l'estrena de l'uniforme d'aquests agents. La regidora de la Policia, Luz Ramírez, dona per acabada la prova pilot i destaca que la nova unitat «està funcionant molt bé». Ramírez n'ha ressaltat «la proximitat, la prevenció i l'especificitat».La regidora ha assegurat que no es tracta d'una unitat antidisturbis, «sinó de disposar d'una unitat de suport a la resta d'equips». «Quan dic que són contundents és perquè són especialistes en fer intervencions netes, tranquil·les i properes a la ciutadania», ha volgut recalcar, si bé ha apuntat que els agents se centraran en actuar en situacions «on ara falta més contundència». És el cas, ha dit, d'intervencions en baralles, concerts, ús d'armes blanques o ocupacions en calent.Ramírez ha explicat que són agents «especialistes en intervencions», i ho ha comparat a les especialitats ja existents, per exemple, en qüestions de trànsit o de relacions amb la comunitat. Segons ha detallat la regidora, la nova unitat farà un patrullatge convencional durant tota la setmana i s'activarà especialment en situacions en què sigui requerida.Al seu torn, l'alcalde Kenneth Martínez ha precisat que aquests agents «no pretenen assumir les competències de seguretat ciutadana, que són dels Mossos d'Esquadra». Ha subratllat que «hi ha moments, activitats i actuacions puntuals que requereixen un suport especial», mentre ha assegurat que la intenció és que els agents tinguin una funció «d'extra de caire preventiu».