L'Arboç posa en funcionament el nou ascensor de l'Escola Sant Julià

Fruit d'un conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat, l'Ajuntament va avançar els diners per dur-ho a terme

Actualitzada 03/04/2023 a les 20:00

Aquest dimarts entrarà en funcionament el nou ascensor de l'Escola Sant Julià que dona servei als alumnes amb mobilitat limitada. Aquesta actuació fa anys que era demanada per l'Ajuntament al Departament d'Ensenyament, responsable de l'equipament. Per poder-la dur a terme, l'Ajuntament ha avançat els diners que posteriorment pagarà el Departament.L'ascensor és del tipus elèctric que no requereix cambra de maquinària, amb una velocitat de desplaçament d'1 m/s i disposa de 3 parades en un recorregut d'uns 7m. Té capacitat per a 5 persones (càrrega màxima de 450kg) i una cabina de dimensions 100x125 cm, complint la normativa per ser considerat en un recorregut accessible i donades les dimensions de l'equipament.L'obra de construcció i instal.lació ha durat gairebé 4 mesos i s'ha pogut realitzar durant el període lectiu gràcies a la poca afectació a l'edificació al ser un ascensor extern. La instal·lació de l'ascensor s'ha realitzat amb una estructura pròpia, no depenent de l'estructura de la resta de l'edifici.Aquesta estructura s'ha realitzat amb perfils tubulars d'acer estructural amb una base i teulada de formigó. El cost total d'aquesta actuació ha estat de 75.944,44€ que han anat a càrrec del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.