Adjudiquen les obres del pla d'asfaltat de Segur de Calafell, valorades en mig milió d'euros

Les principals actuacions resoldran les problemàtiques de les avingudes d'Argentina i de Catalunya i de la plaça Colom

Actualitzada 03/04/2023 a les 08:42

L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres d'un pla d'asfaltat al nucli de Segur de Calafell, per import de mig milió d'euros. La licitació ha recaigut en l'empresa Tecnofirmes i els treballs començaran en breu. Tota l'actuació ha d'estar acabada per Sant Joan.L'àmbit d'actuació d'aquest projecte és la part central i parts altes del nucli de Segur. Aproximadament, el perímetre delimitat per l'avinguda d'Espanya. La pavimentació no es limitarà a una acció superficial. Les principals actuacions, de fet, inclouran obres al subsòl.A l'avinguda Argentina es renovarà tant la calçada com el clavegueram. Les deficiències de les canalitzacions subterrànies d'aquest carrer, afecten greument la seva superfície. És la part més costosa econòmicament de tots els treballs.A l'avinguda Catalunya, en el tram comprés entre les places de Pau Casals i de Colom, es donarà solució als problemes causats per les arrels dels pins que hi ha plantats.Mentre que a la plaça de Colom s'hi aplicarà un tractament antilliscant, que corregeixi els efectes de la marcada inclinació de la calçada, que ha causat problemes a la circulació de vehicles de gran volum, per exemple els del transport escolar.Segons explica el tinent d'alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín, «aquestes obres de pavimentació aniran en paral·lel al segon pla de voreres que s'ha posat en marxa aquesta setmana a la mateixa zona de Segur». S'hi invertiran uns altres 500.000 euros i seran executats per Rubatec, empresa guanyadora de la licitació.Aquest segon pla de voreres recupera la filosofia i l'àmbit d'actuació del primer pla, realitzat fa uns pocs anys i que va significar una inversió de 1,9 milions d'euros. La filosofia consisteix a reparar voreres, centrant-se en els desperfectes existents, i estirar el pressupost disponible en tot el que sigui possible, ateses les variadíssimes casuístiques de mal estat i conservació.