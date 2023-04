Grande-Marlaska inaugura la Unitat de Documentació de la Policia Nacional al Vendrell

Els quatre llocs d'expedició de documents donen servei als 100.000 habitants dels catorze municipis del Baix Penedès

Actualitzada 13/03/2023 a les 17:40

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurat aquest dilluns la Unitat de Documentació de la Policia Nacional al Vendrell (Tarragona), que prestarà el servei d'expedició i renovació de documents d'identitat, passaports i targetes d'identificació d'estrangers als més de 100.000 residents en els catorze municipis de la comarca tarragonina del Baix Penedès.Durant l'acte d'inauguració, Grande-Marlaska ha estat acompanyat pel director general de la Policia, Francisco Pardo; l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i la delegada del Govern a Catalunya, María Eugènia Gay, així com altres autoritats policials i municipals de la comarca.En la seva intervenció, el ministre de l'Interior ha recordat que disposar d'un document d'identitat acredita als ciutadans «com a titulars dels drets i llibertats que els garanteix l'ordenament jurídic vigent», una alta comesa que «ens obliga a fer un esforç per a aproximar el nostre servei als residents de totes les zones del país, sobretot en comarques com aquesta, rural i amb una població dispersa».«Aquest acostament representa una millora del servei públic que presta aquí la Policia Nacional, garanteix a més la connexió territorial i augmenta la sensibilitat amb aquestes zones d'Espanya més allunyades dels grans centres de població», ha afegit Grande-Marlaska.