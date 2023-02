Instal·laran 16 nous projectors de llum LED al camp de futbol de la Bisbal del Penedès

L'adjudicació s'ha realitzat a l'empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. per un import de 42.024,58€ (IVA inclòs)

Els objectius principals que persegueix aquesta contractació són: Reduir de forma considerable el consum elèctric.

Millorar l'eficàcia lumínica i energètica.

Complir els requisits de mínima contaminació lumínica.

Complir els requisits d'il·luminació en instal·lacions esportives.

Alleugerir el pes de les torres d'enllumenat. El camp de futbol municipal disposa, en l'actualitat, de quatre torres d'il·luminació amb projectors de llum artificial -focus- que no són de tecnologia LED. Cada torre disposa de 4 focus d'il·luminació i, cada focus, consumeix 2.000 Wh. A més, el sistema actual no compta amb cap regulador de flux lumínic, el que suposa que, un cop s'apaguen els focus, s'ha d'esperar a que es refredin per poder engegar-los de nou.



El camp de futbol municipal comptarà amb 16 nous projectors de llum LED aquest 2023. La Junta de Govern del 30 de gener ha aprovat adjudicar provisionalment el subministrament i la instal·lació dels projectors a l'empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. per un import de 42.024,58€ (IVA inclòs). Ara, l'empresa té set dies hàbils per presentar la documentació corresponent per poder fer l'adjudicació definitiva.