El Baix Penedès tanca el 2022 amb una baixada de l'atur de 2 punts

La taxa és superior a la mitjana de Catalunya

Actualitzada 31/01/2023 a les 07:59

El 2022 va ser un any positiu en referència a les xifres d'ocupació al Baix Penedès, ja que hi va haver un descens de 2 punts de la taxa d'atur (14,1%) respecte al desembre de 2021 (16,1%). L'Àrea d'Ocupació i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Penedès va presentar ahir al matí l'informe del quart trimestre de 2022 de l'Observatori del Mercat Laboral del Baix Penedès.En xifres absolutes, aquest darrer trimestre hi va haver 841 persones aturades menys respecte al quart trimestre del 2021. Per sexes, la taxa d'atur registral se situa en l'11,09% pels homes i el 18,13% per a les dones. I, per grups d'edat, el més perjudicat per manca d'ocupació és el de 55 a 64 anys, on una de cada quatre persones està a l'atur, especialment en el cas de les dones.Per municipis, la taxa d'atur més baixa és a Sant Jaume dels Domenys amb un 9,61% i Llorenç del Penedès amb un 10,95% situant-se a la mitjana de Catalunya. En canvi, en l'extrem oposat, els municipis baixpenedesencs amb una xifra d'atur més elevada són el Montmell amb un 19,05% i Bonastre amb un 18,40%.Durant el quart trimestre, al Baix Penedès es van realitzar 6.384 contractes nous, el 57% de caràcter temporal, un 21% menys respecte al 2021. Per sectors econòmics, el 74% d'aquests contractes van ser al sector serveis, el 12,22% a l'indústria, el 8,92% a l'agricultura i el 5,22% a la construcció. El nombre total d'afiliacions a la seguretat social al 31 de desembre de 2022 era de 42.965, un 3,8% superior al quart trimestre del 2021.Totes les xifres mostren una tendència a la millora, que s'espera que continuï aquest 2023, tot i que la taxa d'atur continua essent molt elevada a la comarca, 4 punts percentuals superior a la mitjana de Catalunya.