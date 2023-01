Banyeres del Penedès instal·larà càmeres lectores de matrícules

L'objectiu és garantir la seguretat dels veïns, ajudar en les investigacions i prevenir els delictes

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès prepara l'execució d'un projecte pilot que consistirà en la instal·lació de dispositius de videovigilància fixos a alguns punts del nucli urbà. El darrer any el municipi va viure diversos robatoris. Un exemple és el grup criminal especialitzat en robatoris amb força que els Mossos d'Esquadra van desmantellar el passat abril. El modus operandi que seguien era molt similar. Aprofitaven l'última hora de la tarda i, tot i que no succeïa en totes les ocasions, els membres utilitzaven un bar com a punt de trobada prèvia i, des d'allà, preparaven els robatoris que van afectar diversos punts de la província, Banyeres inclosa. A més, a l'octubre els municipis de Banyeres i Llorenç del Penedès van patir almenys 24 robatoris amb força en només 15 dies. Per tots aquests fets, i afegint que el municipi no disposa de policia local, ja que la Comissaria de Mossos d'Esquadra al Vendrell es troba a 11 quilòmetres, l'Ajuntament vol aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat per obtenir aquesta eina. Les càmeres lectores de matrícules contribuiran en la seguretat dels veïns, al mateix temps que s'espera que previnguin els possibles delictes o infraccions comeses al nucli urbà. També seran una eina clau en el moment de les investigacions policials, ja sigui per la identificació dels autors com per l'obtenció de proves objectives sobre possibles fets i així, posar-les a disposició de les autoritats.El nou sistema comptarà amb 10 càmeres lectores. Els punts que l'Ajuntament ha inclòs en aquest projecte pilot són els accessos a Banyeres del Penedès, concretament al camí del Priorat, a la carretera de l'Arboç, a la TV-2122 i a l'avinguda Àngel Guimerà; Casa Roja, a la carretera de Casa Roja a Llorenç; Priorat de Banyeres, al carrer Baladres cap a Llorenç del Penedès i a la carretera TP-2125 cap a Llorenç; Sant Miquel, a la TP-2125, amb el carrer Sant Jaume cap al Vendrell; Safoires a la TP-2125; Pouet, a la plaça el Pouet. Els dispositius aniran instal·lats a una nova columna d'enllumenat públic.L'Ajuntament ha posat a licitació pública el subministrament, la instal·lació, el manteniment i la certificació dels dispositius de vigilància. La durada del contracte serà de tres anys i comptarà amb un pressupost de 122.746,49 (IVA inclòs).