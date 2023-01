Calafell recull 51.282 euros per a la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer durant el 2022

Provenen de les inscripcions a les principals activitats esportives del darrer any i altres donacions

Actualitzada 29/01/2023 a les 18:46

Calafell ha recollit 51.282,73 euros, durant aquest 2022, per a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. Aquests diners provenen de les inscripcions a les principals activitats esportives organitzades al municipi, a més de donacions d'entitats i persones. Els fons es destinaran a projectes de recerca científica sobre el càncer infantil, terreny en què treballa la Fundació.

«La decisió de dedicar a aquesta causa la major part d'esdeveniments esportius ha estat un èxit», diu l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré. L'alcalde afegeix: «L'èxit no ha estat tan sols pels diners recaptats, sinó també perquè aquesta causa ha fet pujar la participació de moltes activitats».

L'acte que ha recollit més diners va ser el Torneig Joan Petit, una festa d'hoquei que va omplir el pavelló Joan Ortoll el passat 28 de maig. El segon esdeveniment en donatius recollits ha estat el torneig d'hoquei femení 'Nadal sobre Rodes', el passat Sant Esteve. «Han estat dues empentes importants, però no hauríem arribat a superar els 51.000 euros sense l'aportació d'activitats més minoritàries. De 100 en 100 euros hem assolit una gran xifra», destaca Ferré.

La Fundació Joan Petit ja ha començat a traslladar aquests donatius a equips d'investigació. Recentment ha lliurat 100.000 euros, nodrits en part des de Calafell, a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, concretament al grup de càncer i malalties hematològiques. Aquest equip treballa per trobar remeis a tumors pediàtrics del sistema nerviós i sarcomes.

La Fundació recorda que, actualment, la supervivència en els càncers infantils és del 80%, molt millor que fa trenta o quaranta anys. «De cada deu partits contra el càncer en guanyem vuit, però en queden dos per guanyar. La investigació és fonamental, però com que sovint són casos minoritaris no hi ha recursos públics i cal recórrer a donacions», diu el seu president Joan Torné.