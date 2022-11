Cinc anys de presó per a l'acusat de cometre abusos sexuals a menors aquest any al Vendrell

El ministeri fiscal, que sol·licitava més d'11 anys de pena, arriba a un acord amb l'home

L'acusat de cometre diversos delictes d'abús sexuals a menors aquest any al Vendrell ha acceptat la pena de cinc anys i un dia de presó i una multa de quatre euros diaris durant divuit mesos que suma 2.160 euros. El judici havia de començar aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona, però aquest dimarts, l'home ha arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia. L'individu, sense antecedents penals, ha reconegut els fets. El ministeri fiscal demanava onze anys i sis mesos de presó per dos delictes d'abús sexual a menor de 16 anys, per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys en grau de temptativa i un altre d'abús sexual.Segons el fiscal, l'acusat va aprofitar l'entrada d'un menor en un portal per entrar i fer-li tocaments. Més tard, l'home es va creuar amb un altre menor, al qual va intentar abusar sexualment, proposant-li mantenir relacions sexuals. Tot i la proposta, el noi va marxar precipitadament i es va dirigir a les dependències policials per denunciar els fets.Tot seguit, segons l'escrit del fiscal, l'acusat va fer tocaments a un altre menor quan es trobava a l'interior d'un establiment i també li va demanar tenir actes de caràcter sexual a canvi de diners, negant-se el jove. Minuts després, es va trobar amb un altre menor, al qual també va realitzar tocaments i li va proposar mantenir relacions sexuals. La víctima també s'hi va negar.L'acusat ja està a la presó on complirà la meitat de la pena perquè després serà expulsat al seu país d'origen.