Han rebut un avís a les 5.28 hores i hi han enviat vuit dotacions

Actualitzada 27/11/2022 a les 13:50

Un magatzem de Sant Jaume dels Domenys s'ha incendiat aquest diumenge a la matinada. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís sobre aquest incident a les 5.28 hores i han enviat vuit dotacions per apagar el foc, que ha afectat un terreny del costat.Els bombers han optat per dur a terme una estratègia defensiva per evitar que el foc no es propagués als habitatges propers. A les 6.14 hores han aconseguit controlar l'incendi i s'ha donat per extingit a les 7.55 hores. Afortunadament, no s'ha hagut de lamentar cap ferit.