Un passeig pel cor del Circ Raluy Legacy

La companyia, que farà parada a Cunit, ofereix visites guiades per conèixer com és el dia a dia en aquest circ de llarga tradició

Actualitzada 19/07/2022 a les 20:39

L'espectacle del circ passa per ser un dels més fascinants, gràcies a la seva combinació d'espectacle i talent, sumats a un escenari singular. En el cas del Circ Raluy Legacy, a més, aquesta fascinació s'alimenta per una llarga tradició que arrenca fa més de cent anys, quan Luis Raluy Iglesias, acròbata, home de circ i col·leccionista de caravanes antigues, va crear un circ a l'antiga, que en l'actualitat ja es nodreix de la cinquena generació de la família.

Aquest estiu, la família Raluy Legacy proposa viure l'experiència del circ des d'una altra perspectiva: la que s'amaga darrere del teló i a dins de les caravanes. Aquestes visites especials tenen per guia qui millor es coneixen el circ, dues germanes Raluy que pertanyen a la cinquena generació de la nissaga circense, que a més de mostrar els racons mai visitats de la companyia, n'expliquen les històries i curiositats que, amb tants anys de vida, s'han anat acumulant. La companyia la formen una trentena de professionals de tots els àmbits, i la visita permet conèixer el seu dia a dia i comprendre com funciona l'engranatge d'un espectacle tan complex com el del circ.

Així, el públic pot viure l'experiència d'entrar als camerinos dels artistes, al seu bar i cafeteria, de veure treballar professionals com electricistes o maquilladors, i de contemplar com són els assajos des de la pista mateix.

«Un dels moments més espectaculars d'aquestes visites és quan el grup passa al backstage, s'obren les cortines i entra a la pista central del circ», expliquen des de l'organització. «Trobar-se a la pista, amb les grades buides i en silenci, és una experiència molt bonica i amb un punt fins i tot emocionant, perquè és un espai que desprèn molta energia», detallen.

Parada i fonda a Cunit

El 28 de juliol el Circ Raluy Legacy farà parada a Cunit, on s'hi estarà fins al 7 d'agost presentant el seu espectacle In ART we trust. Aprofitant l'avinentesa i la bona relació que la companyia té amb el municipi, han posat en marxa un programa de visites guiades gratuïtes que es faran els dies 28 de juliol, 4 i 5 d'agost.

Aquesta però no és l'única opció per conèixer aquesta família històrica, ja que el circ disposa d'una bona oferta de propostes similars, com ara visites concertades per a grups, visites per a escolars, esplais o casals d'infants o gent jove, etc. Després de la parada a Cunit, la caravana Raluy Legacy enfilarà el camí cap a Calafell, on passarà pràcticament tot el mes d'agost, des del dia 11 fins al 28.