Desarticulada una organització que venia cocaïna al Baix Penedès i Badalona

Els Mossos van dur a terme un operatiu a diversos municipis catalans on es van detenir 46 persones

Actualitzada 20/07/2022 a les 08:21

Blanqueig de capitals

Detenim 46 persones d'una organització criminal per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Actuaven principalment al barri de Sant Roc de Badalona. 11 dels detinguts han ingressat a presóhttps://t.co/mHNicxUIV6 pic.twitter.com/doeRIxPQbR — Mossos (@mossos) July 20, 2022

Els Mossos d'Esquadra van realitzar dilluns 11 de juliol un dispositiu simultani a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, el Vendrell i Calafell. Amb aquesta operació es va desmantellar una organització criminal especialitzada en la venda de cocaïna la qual actuava principalment al barri de Sant Roc de Badalona.Els investigadors van realitzar 27 entrades i escorcolls en domicilis i despatxos professionals, 20 a Badalona, 2 a Sant Adrià de Besòs, 2 al Vendrell, 1 a Calafell i 2 a Barcelona, i van detenir 46 membres de l'organització criminal (14 dones i 29 homes). Als detinguts se'ls relaciona amb delictes de pertinença a organització criminal, delictes contra la salut pública i amb el blanqueig de capitals.La investigació va començar a finals de l'any 2020 on es va acreditar la existència d'una organització criminal jerarquitzada i estructurada que es dedicava a la venda de droga, principalment cocaïna. De fet, aquesta venda es realitzava principalment des d'un pis del carrer Còrdova del barri de Sant Roc.Fruits de les indagacions policials, els investigadors van constatar que aquest punt de venda estava actiu les 24 hores i que obtenia aproximadament uns 15.000 euros diaris de guanys per la venda de droga. L'organització estava formada per dos grups independents: una branca arrelada al barri des de fa molts anys que proporcionava la infraestructura i diversos vigilants i venedors, i una altra que eren els encarregats de proporcionar la droga que era venuda al barri.La Unitat Central de Blanqueig i Delictes Econòmics (UCBE) de la Divisió d'Investigació Criminal va acreditar que l'organització reunia els patrons econòmics característics per fer blanqueig de capitals. A més, els investigats comptaven amb antecedents delictius.El modus operandi detectat consistia a fer ús de diners en efectiu, provinent presumptament del tràfic de drogues. Feien pagaments en metàl·lic o ingressos en efectiu en targetes moneder per comprar allò que els calia. Per passar desapercebuts utilitzaven societats pantalla o persones interposades per tal d'amagar qui hi havia darrere. De fet, en cap de les grans compres que feien sol·licitaven préstecs bancaris per finançar-les i es pagaven en efectiu, assumint despeses superiors als 500.000 euros.Els investigadors van detectar fins a quatre grans operacions d'immobles i cotxes amb les quals van blanquejar aproximadament 757.800 euros.El dia 11 de juliol, sota la tutela del Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona, es va realitzar un operatiu simultani en el que van participar més de 450 efectius de diferents unitats de cos, el qual va permetre detenir 46 membres de l'organització i realitzar 27 entrades i escorcoll. Dins dels domicilis i despatxos, els agents van localitzar 5.012,23 grams presumptament de cocaïna, 4.059 grams de substàncies de tall, productes típics per l'adulteració i material d'embalatge i de pesatge. A més, 194.095 euros en efectiu, sis armes de foc curtes, un rifle, una escopeta retallada i 162 cartutxos.A més es van intervenir 12 immobles i 11 vehicles, alguns de gamma alta, a més de bloquejar comptes corrents de 15 persones físiques i 2 de persones jurídiques.Els detinguts van passar a disposició judicial i la jutgessa instructora va decretar presó per a 11 dels integrants de l'entramat criminal, la resta va quedar en llibertat amb càrrecs.