Alliberen catorze tortugues a la platja de Calafell després d'un any en captivitat

Algunes cries porten emissors via satèl·lit per poder ser localitzades

Actualitzada 20/07/2022 a les 12:10

Catorze tortugues careta han estat alliberades aquest dimecres al matí a la platja de Calafell, al mateix punt on van aparèixer fa un any enrere. D'un niu amb prop d'un centenar d'ous eclosionats, se'n van apartar una petita part a fi de criar una vintena de tortugues en captivitat i assegurar-se la seva supervivència. Durant aquest any han estat cuidades en quatre centres diferents. Molta expectació a la platja en el moment que les cries han avançat, decidides, mar endins. Sis d'elles porten emissors via satèl·lit per poder fer-ne seguiment.De les tortugues marines nascudes l'any passat, queden les del niu de Tarragona i d'Arenys de Mar que s'alliberaran a finals d'estiu. La costa tarragonina és una zona molt elegida per a la nidificació.