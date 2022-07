Montserrat Caralt i Francesc Guinovart nomenats Portants d'Honor de Santa Anna

Com a novetat, enguany durant la Festa Major es farà un 'escape room' pels carrers del Vendrell

Actualitzada 19/07/2022 a les 09:16

Festa Major

El nomenament dels Portants d'Honor de Santa Anna el passat divendres va ser l'acte que va donar el tret de sortida als actes previs a la Festa Major del Vendrell. Enguany, els portants són Montserrat Caralt Güixens i Francesc Guinovart Aymerich.Montserrat Caralt ha rebut, recentment, el 10è premi Teresina Martorell pels seus 44 anys de trajectòria. És impulsora del Premi Teresina Martorell, instituït el 1996, per recuperar i divulgar la memòria de les dones en la història del Vendrell i també promotora del nom de l'Escola Teresina Martorell. Sempre ha estat molt lligada a la Parròquia, tant a la del Vendrell com a catequista, i a la de Sant Vicenç de Calders com a membre del Consell Parroquial de l'Església, i també col·laborant amb la festivitat de Corpus.Francesc Guinovart és membre de la comissió de Reis, dibuixant durant molts anys de la falla de la Plaça Vella. Jugador i membre de la secció de futbol del Club d'Esports Vendrell. També ha estat membre de la junta de la Lira Vendrellenca i membre de la junta del CIT.Durant l'acte es va aprofitar per presentar el programa d'actes de la Festa Major del 2022, que enguany té el lema Peta-ho.Pel que fa al programa d'actes, el 26 de juliol, Santa Anna, es mantenen els actes habituals amb les matinades, la cercavila de grups de cultura popular, els versos dels Diables, els castells, la cercavila de foc i l'encesa del campanar, entre d'altres. I el 27 de juliol, Santa Anneta, els protagonistes seran els nens i les nenes de les entitats de cultura popular de la vila que realitzaran els mateixos actes del dia anterior adaptats al format de grups infantils.Com a novetat, enguany es farà un escape room pels carrers del Vendrell durant els quatre dies de la Festa Major. Al programa d'actes hi ha un codi QR que s'activarà el 25 de juliol, Sant Jaume, per poder començar a fer una gimcana amb pistes. I la Festa Major s'acabarà el 28 de juliol, Dia del Gos, amb el Ball de Malcasats i l'encesa del quilòmetre de traca com a actes més destacats.El programa d'actes es pot trobar a la Botiga de Santa Anna, juntament amb tot el marxandatge relacionat amb la Festa Major, i al següent