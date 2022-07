El festival de recreació històrica de Calafell torna després de dos anys d'interrupció

Terra Ibèrica se celebrarà del 28 al 31 de juliol

Actualitzada 19/07/2022 a les 09:34

Dedicat a Josep Mèlich

El festival de recreació història Terra Ibèrica torna a Calafell, després de dos anys cancel·lat a causa de la pandèmia. La Ciutadella Ibèrica en serà l'escenari principal del 28 al 31 de juliol.Enguany, l'edició portarà per títol Otium et negotium, que significa Oci i negoci. El festival il·lustrarà com eren aquestes activitats, sovint entrellaçades, en les cultures antigues.Es recrearà la vida a la Ciutadella Ibèrica l'any 250 abans de Crist, el seu moment de màxima esplendor. Un moment en què aquells ibers cossetans s'havien constituït en una ciutat-estat (polis) com les que es desenvolupen al llarg de tota la Mediterrània gràcies als contactes establerts amb grecs i cartaginesos. El contacte comercial despertava l'interès per les formes de lleure a les polis més avançades. I d'aquí els ibers van descobrir noves formes culturals com el teatre.A més de ser la represa del festival, serà també una edició molt especial perquè estarà dedicada al dramaturg Josep Mèlich i Garcia, que va ser director artístic de les Nits Ibèriques, esdeveniment precursor de Terra Ibèrica, i també d'alguna edició del festival. Mèlich va moriri l'any passat i el certamen vol fer-li un modest homenatge. Serà en les nits de recreació històrica, els dies 29 i 30 de juliol, i hi participarà el grup de teatre La K-Mama de Calafell, del qual Mèlich va ser-ne director.Les activitats programades són per a tots els públics, excepte una, recomanada per a majors de 16 anys. Algunes activitats tenen aforament limitat, per la qual cosa cal reservar plaça trucant al 977 694 683 o enviant un correu a calafellhistoric@calafell.org