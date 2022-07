Detingut al Vendrell un seguidor del Barça per atacar afeccionats de l'Eintrach a l'abril

Amb aquest ja són sis els detinguts, pertanyents a un grup d'ultradreta de seguidors radicals del FC Barcelona

Actualitzada 19/07/2022 a les 18:39

Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dimarts de la detenció al Vendrell (Baix Penedès) d'un nou seguidor del FC Barcelona, ja hi havia cinc arrestats, per haver atacat, presumptament, afeccionats del club alemany Eintrach el passat 14 d'abril i causar disturbis amb la policia.El detingut, pendent de passar a disposició judicial, se suma als altres cinc arrestats entre el 16 de juny i el passat 4 de juliol pels disturbis ocasionats el 14 d'abril, quan un seguidor de l'Eintrach va sofrir lesions greus.Els arrestats, d'entre 18 i 45 anys d'edat, formen part de la facció més violenta d'un grup d'ultradreta de seguidors radicals del Barça, part d'ells, del Vendrell.A més dels atacs amb objectes contundents i armes prohibides contra els afeccionats del club rival, el dia del partit també es van produir disturbis amb enfrontaments i agressions directes als agents de la policia.Quatre dels ultres tenen prohibit, per ordre del jutge, apropar-se a menys de 1.000 metres de les instal·lacions del FC Barcelona i la investigació policial segueix oberta, per la qual cosa no es descarten més detencions.