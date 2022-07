Idiada estrena noves pistes que simulen entorns urbans per a provar vehicles autònoms

Els responsables consideren que amb el nou equipament poden establir-se coma centre de referència pels fabricants

Actualitzada 18/07/2022 a les 18:18

Aquest 18 de juliol Applus+ Idiada, ubicat al terme de Santa Oliva, ha estrenat un nou conjunt de pistes de prova per a la realització de complexos programes d'assaig i validació de vehicles autònoms i connectats (CAB, per les seves sigles en anglès) i ADAS.D'aquesta manera, segons els seus responsables, Idiada es converteix en l'emplaçament més complet d'Europa per al desenvolupament d'aquesta tipologia de vehicles.Aquestes noves instal·lacions, que complementen les ja existents, consisteixen en un ampli conjunt d'escenaris que reprodueixen de manera real entorns urbans, interurbans i de carretera, amb l'avantatge afegit de permetre una transició fluida entre els diferents escenaris quan s'estan realitzant programes de proves i validació de CAB i ADAS.Xavier Cabús, responsable de la gestió de les pista d'Idiada exlicava que, «amb la construcció d'aquestes pistes de proves, Idiada es converteix en un centre de referència per al desenvolupament de vehicles autònoms i connectats. En el mateix centre es podran continuar desenvolupant vehicles convencionals i, alhora, vehicles que incorporen noves tecnologies on la figura del conductor va perdent rellevància.Per la seva banda, Andrés Aparició, Senior Manager responsable de desenvolupament de sistemes ADAS i CAB afegia que, «les noves pistes estan dissenyades per a donar resposta als requeriments per a avaluar i validar vehicles autònoms. Fins ara, les pistes d'assaig es dissenyaven amb característiques molt específiques: qualitats d'asfalt, adherències, planimetries i escapatòries que permeten avaluar les prestacions dels vehicles al límit amb total seguretat. En canvi, ara el repte és diferent. Ja no és qüestió d'assajar els vehicles al límit, sinó de garantir que els vehicles autònoms siguin segurs en situacions de trànsit real».Aparició explicava que per aconseguir-ho, «les noves pistes reprodueixen entorns urbans i interurbans, que inclouen carrils amb moltes combinacions de línies, entrades i sortides d'autopista, ponts, rotondes, pàrquings, senyalització molt variada... La definició de tots aquests elements és fruit d'haver-nos entrevistat amb més de 50 fabricants de vehicles, proveïdors de sistemes i centres de recerca de tot el món».