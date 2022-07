Calafell cartografiarà el fons marí per detectar les praderies de posidònia

Aquesta espècie submarina és refugi per a moltes espècies i fa de barrera contra l'impacte de les ones a la platja

Actualitzada 18/07/2022 a les 09:20

Un projecte científic cartografiarà el fons marí de Calafell per detectar els prats de posidònia, que són un espai submarí vital per a moltes espècies. També constitueixen una barrera natural que mitiga l'impacte de les ones i, per tant, protegeix les platges.Es tracta d'un projecte finançat per Costes de l'Estat que tira endavant Anèl·lides, Serveis ambientals marins, una organització de biòlogues i oceanògrafes dedicada a la divulgació i a la recerca. Compten amb el suport científic de l'Institut de Ciències del Mar-CSIC.El projecte Posidònia Activa arriba a la seva tercera fase. L'any 2020 es va cartografiar les praderies de la costa de Creixell i Roda de Berà. L'any 2021, les de Coma-ruga i Sant Salvador. Aquest 2022, s'inicien els treballs a Calafell.El tinent d'alcalde d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, Aron Marcos, assegura que «la posidònia té molts beneficis, però està en regressió i catalogada com a amenaçada, a causa de les àncores de les embarcacions i de la contaminació».El regidor explica que «les praderies no estan localitzades amb exactitud i, per tant, no se'n poden publicar les coordenades per tal que no s'hi ancori. Amb aquest projecte, en canvi, tindrem els prats de posidònia perfectament geolocalitzats».La iniciativa va acompanyada d'un projecte de ciència ciutadana, que inclou immersions i activitats d'esnòrquel, a més de xerrades, tallers..., adaptats a totes les edats.