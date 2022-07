Cunit posposa fins l'any que ve l'estrena de l'aparcament de pagament als barris de la platja

L'endarreriment dels tràmits legals i la manca de subministrament de parquímetres impedeixen implantar-ho aquest estiu

Actualitzada 15/07/2022 a les 15:42

L'Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) posposa fins Setmana Santa l'estrena de la zona taronja prevista aquest estiu a tots els carrers dels barris de la platja, segons ha pogut saber l'ACN. La previsió era instaurar aparcament de pagament a partir del 15 de juliol, amb l'objectiu d'evitar el «col·lapse» de circulació provocat pels usuaris de les platges. Una part d'aquest caos s'atribueix a l'efecte rebot de banyistes que volen evitar les zones de pagament que hi ha a Segur de Calafell i Vilanova i la Geltrú, i recentment també Cubelles. El govern lamenta que ha estat inviable desplegar la zona taronja aquest estiu per l'endarreriment de tràmits legals i perquè l'empresa licitadora ha advertit de falta de subministrament de parquímetres.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lozano, detalla a l'ACN que l'empresa responsable de la zona taronja preveia disposar de tot el material a partir de mitjans d'agost. «Ja no valia la pena forçar el desplegament del nou sistema», admet, tot afegint que haver de senyalitzar tots els carrers afectats per la zona taronja -on es preveuen 2.000 places- en plena temporada turística era també una complexitat addicional.

La zona taronja és un projecte que ha despertat queixes de diversos veïns, especialment els que tenen segona residència a Cunit. Una plataforma creada des de les associacions de veïns de Can Toni i Les Sorres-Haug ha liderat les protestes en un moviment batejat com a 'Cunit Platja Lliure', amb manifestacions i una recollida de signatures.

Alguns d'aquests veïns han presentat al·legacions a la proposta de tarifes de l'Ajuntament. El principal reclam és que hi hagi un tracte deferent amb als estiuejants amb segona residència al municipi, de la mateixa manera que els veïns ja tenen prevista una tarifa reduïda. Davant aquest malestar, el regidor es mostra obert a pactar abonaments mensuals i de temporada d'estiu per als segons residents.

La previsió és que aquestes tarifes definitives es puguin aprovar en un ple extraordinari a l'agost. Així, la voluntat de l'executiu local és arribar a la tardor amb les tarifes ja avalades i el contracte amb l'empresa signat. D'aquesta manera, hi hauria temps suficient per fer tota la senyalització i instal·lació de parquímetres de cara a posar en marxa la zona taronja els dies festius de Setmana Santa. Lozano precisa que la intenció és començar amb una prova pilot sense sancions.

El calendari de funcionament de la zona taronja preveu que calgui pagar per aparcar tots els caps de setmana entre Setmana Santa i el 15 de juny, i que a partir d'aleshores el sistema de pagament sigui per a tots els dies de la setmana fins el setembre. Segons Lozano, un cop superada la prova pilot de Setmana Santa, negociaran amb l'empresa la data d'entrada en vigor del servei plenament operatiu.