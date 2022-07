Un tauró i dues tintoreres obliguen a tancar platges de Sitges i Vilanova durant unes hores

La presència d'un tauró i dues tintoreres a escassos metres de la costa ha obligat a posar la bandera vermella i prohibir el bany en algunes platges de Sitges i Vilanova i la Geltrú. A Vilanova s'ha tancat la platja Sant Gervasi a primera hora del matí per la presència de dues tintoreres, però poc després de les deu del matí ja es tornava a permetre el bany. Durant el matí, el servei de socorrisme ha fet vigilància amb motos aquàtiques sense que hagin tornat a aparèixer.



La presència dels animals no ha requerit en cap moment la presència d'agents de Salvament Marítim. Des de l'ens s'explica que es tracta d'espècies que no ataquen a les persones i, per tant, no suposen un perill per als banyistes.