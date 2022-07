Nova àrea d'urgències de Baixa Complexitat a l'Hospital del Vendrell

Està destinada a atendre les persones amb patologia més lleu

L'Hospital del Vendrell ha estrenat un nou espai per a les urgències de baixa complexitat, després de quatre mesos d'obres. Ubicada a la planta baixa de l'edifici assistencial de la Xarxa Santa Tecla, aquesta nova àrea compta amb quatre boxs, dues sales d'espera (pediàtrica i adults) i cinc consultes, totes elles adreçades a atendre el flux específic de pacients amb patologia més lleu que arriben a l'hospital del Baix Penedès. D'aquesta manera les urgències del centre queden dividides ara en dues àrees. L'espai d'urgències utilitzat fins ara queda per als boxs de casos complexes, mentre que per als casos de baixa complexitat i banals s'ha obert aquesta nova zona en funcionament des del passat 6 de juliol.La nova zona d'urgències de baixa complexitat ocupa un nou espai de 300 metres quadrats, just al costat de la nova zona de rehabilitació encara en construcció i que, un cop finalitzada aquest mateix estiu, permetrà a l'hospital guanyar fins a 740 metres quadrats de superfície assistencial. Aquesta doble acció, ja contemplada en el projecte integral d'ampliació de l'hospital i impulsada amb fons propis de la Xarxa Santa Tecla, ha requerit una inversió de prop d'1 milió d'euros.Pel que fa a la futura ampliació del conjunt de l'hospital, pressupostada en més de 40 milions d'euros, s'està a l'espera de conèixer si finalment rep finançament dels fons europeus Next Generation. Com a previsió, la Xarxa Santa Tecla va demanar fa unes setmanes la llicència d'obres a l'Ajuntament del Vendrell, ja que aquestes haurien d'estar enllestides a finals de 2025 en cas de rebre finançament europeu.L'Hospital del Vendrell, ubicat al bell mig de la Costa Daurada, és un dels centres sanitaris de Catalunya amb més demanda assistencial urgent en temporada d'estiu. En temporada alta els serveis d'urgències del centre atenen més de 300 casos diàriament. La consolidació d'aquest doble circuit de pacients impulsat inicialment en temps de pandèmia comporta una millora en la funcionalitat del servei i més confort a usuaris i professionals.