L'ICIQ i Applus+ IDIADA estudien els gasos derivats de la combustió de bateries d'automòbil

L'anàlisi es centra en els gasos alliberats en cas de combustió en un accident

Actualitzada 12/07/2022 a les 18:15

L'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i l'empresa Applus+ IDIADA han treballat per determinar els gasos alliberats per bateries d'automòbil durant la seva combustió en cas d'accident. L'anàlisi permetrà avaluar-ne l'impacte ambiental i trobar solucions que compleixin amb les normatives i les necessitats de la societat actual.En l'estudi, els investigadors han analitzat tres mostres que contenien una mescla gasosa procedent de la combustió de bateries dels vehicles i ho han fet per triplicat. Així, han utilitzat un cromatògraf de gasos acoplat a un detector de conductivitat tèrmica i a un detector d'ionització de flama per identificar gasos, com ara CO2, CO, N2, Ar, metà, età, etè, etí, propà, propè i propí.