Investiguen un veí d'Albinyana per maltractar presumptament 15 gossos

L'home els tenia en un garatge del Vendrell i en un solar d'Albinyana en pèssimes condicions sanitàries

Actualitzada 12/07/2022 a les 13:28

El SEPRONA de Tarragona investiga un veí d'Albinyana per presumpte delicte de maltractament d'animals domèstics. L'investigat mantenia a l'interior de dos immobles -un garatge i un solar- un total de quinze gossos (un d'ells de raça potencialment perillosa) en condicions higiènic sanitàries lamentables que havien provocat en els animals diferents malalties, lesions cutànies i infeccions de caràcter greu, amb seqüeles irreversibles en alguns casos. Un dels animals va morir durant les primeres hores d'hospitalització, malgrat la ràpida atenció veterinària rebuda.La investigació es va obrir a mitjans del mes d'abril passat quan es va rebre notícies que en una població del Baix Camp podien trobar-se tancats una sèrie indeterminada de gossos que no rebien cures de cap tipus i podien trobar-se en llocs que no reunien les mínimes condicions higiènicosanitàries.Els agents van aconseguir localitzar el dia 30 de juny passat la ubicació exacta dels gossos i van procedir al seu rescat, instruint les diligències oportunes per un presumpte delicte de maltractament d'animals domèstics, que han estat lliurades al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia dels de El Vendrell.L'individu investigat ha estat proposat a més, per a diverses sancions administratives per infraccions relatives a identificació d'animals, registres al cens municipal d'animals de companyia, manca de condicions higienicosanitàries i no prestació d'atenció veterinària necessària.La bona coordinació entre Guàrdia Civil, Ajuntament d'Albinyana, Consell Comarcal, Policia Local del Vendrell i Vigilància Municipal d'Albinyana ha permès una ràpida retirada dels animals d'aquests llocs i la seva immediata posada sota cures veterinàries en una protectora de Torredembarra, on es recuperen actualment.