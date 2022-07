Els sindicats demanen a Saint-Gobain que faci les inversions anunciades

Entre aquestes hi ha la instal·lació d'un centre de distribució logístic de recanvis a l'Arboç

Actualitzada 12/07/2022 a les 07:45

El comitè d'empresa de Saint-Gobain d'Avilés ha exigit aquest dilluns davant l'assemblea de treballadors de la fàbrica una aposta de la direcció de la multinacional francesa pel futur dels centres d'Astúries i de Catalunya «amb càrrega de treball i les inversions que van arribar a posar a sobre de la taula».La presidenta del comitè d'empresa, Verónica Otero, ha explicat a Efe que així ho han traslladat els sindicats a la primera de les assemblees de treballadors convocades per abordar la retirada de l'ERO d'acomiadament plantejat inicialment per a 93 treballadors dels departaments de fabricació de parabrises de les plantes d'Avilés i l'Arboç (Tarragona).Els sindicats han donat les gràcies als treballadors per la lluita i la unió que han demostrat durant els vint dies de vaga per exigir la retirada de l'ERO, que ha fet possible que l'empresa fes marxa enrere en les seves intencions inicials.Els representants sindicals han exigit a la direcció de Saint-Gobain que engegui el pla d'inversions anunciat, que inclou un nou forn per a fabricació de vidre d'alt valor afegit a Avilés, amb un pressupost de 12 milions d'euros, i la instal·lació a l'Arboç (Tarragona) d'un centre de distribució logístic de recanvis, per 2 milions més.