El Quartet Casals interpreta un concert de cambra «molt especial» en el Festival Internacional Pau Casals

El Quartet Casals ha interpretat el concert 'Retorn a les arrels per al Quartet Casals' aquest dimarts en el marc de la 41a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Els músics han afirmat que és «molt especial» actuar a l'auditori del barri de Sant Salvador perquè aquest equipament recull la «mística» del Mestre. El Quartet ja va actuar en la inauguració del Museu Casals l'any 2021 i, ara, ho ha tornat a fer per celebrar la rehabilitació arquitectònica i renovació museogràfica de l'equipament. En l'actuació, han interpretat peces de Mozart, Haydn i Schumann, acompanyats pel pianista Alexander Lonquich en la darrera part del concert. El certamen va arrencar dissabte passat i s'allargarà fins al 22 de juliol.

El Quartet Casals ha actuat a les sales «més prestigioses» dels cinc continents, com la Filharmònica de Berlin i la Konzerthaus de Viena i se'l considera un dels «millors» quartets del món. L'any 2013, va ser l'última vegada que van actuar a l'auditori Pau Casals. «És un concert molt especial, quan toquem aquí hi ha la mística de Casals, amb el museu al costat. Estem molt contents de poder tornar i és un marc incomparable, molt inspirador», ha assegurat a l'ACN el violoncel·lista del Quartet Casals, Arnau Tomás.

En la primera part del concert, els músics han interpretat un quartet per a cordes de Haydn i un altre amb piano de Mozart. «Així, la gent pot comparar els dos compositors insígnia del caciquisme, amb la mateixa tonalitat, es veuen molt les diferències de cada un. Haydn és més enginy i Mozart més líric i inspirat en l'òpera i l'ària», ha detallat Tomás.

En la part final, el pianista Alexander Lonquich s'ha sumat a l'actuació. Han acabat interpretant el quintet de Schumann. «És una obra molt romàntica i molt característica d'aquest autor», ha afegit. Sobre Schumann, Casals va expressar que «cada nota ve del cor». «Ho comparteixo, és un compositor molt inspirat, molt emocional i una mica eclèctic», ha opinat Tomás. Els organitzadors han venut 350 entrades, grairebé la totalitat de les localitats.

Programa de la 41a edició

La 41a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals té com a eix temàtic la vinculació de Pau Casals amb El Vendrell. La temàtica es va escollir fa dos anys, però la pandèmia va obligar a posposar el programa que s'ha recuperat i ajustat per aquesta edició. Així, la programació inclou un total de vuit concerts i dues projeccions, dels quals ja s'han celebrat el concert inaugural- interpretat per un trio de cambra-, així com un dels documents audiovisuals, que mostren la relació de Casals amb Puerto Rico, terra natal de la seva mare.

Així mateix, pel que fa a la resta de concerts, els organitzadors destaquen el que es farà el pròxim 19 de juliol a la plaça Nova del Vendrell, ja que és una actuació «especial» perquè se celebrarà en la mateixa plaça, on el Mestre va dirigir la seva orquestra l'any 1927. També són rellevants els concerts del violoncel·lista Daniel Müller Schott i la pianista Annika Treutler programat per al pròxim 16 de juliol i el del violoncel·lista Edgar Moreau, que actuarà conjuntament amb Louis Lortie al piano i Paul Meyer al clarinet, el 21 de juliol.