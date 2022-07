Detenen tres homes a Segur per segrestar-ne un altre que els havia estafat 30.000 euros

En el domicili on van succeir els fets es va localitzar més d'un quilogram de cocaïna, una pistola, munició i brides

Actualitzada 12/07/2022 a les 13:42

Els Mossos d'Esquadra, amb la participació d'agents de seguretat ciutadana de la mateixa comissaria i de la Policia Local, van detenir el passat 5 i 7 de juliol dos homes, a Segur de Calafell (Baix Penedès), de 43 i 70 anys, com a presumptes autors dels delictes de segrest, pertinença a grup criminal, tinença d'armes, lesions i tràfic de drogues. També es va detenir el mateix dia 5 un tercer home, de 42 anys, per un delicte d'estafa.Els fets van ocórrer aproximadament sobre les 17.20 hores del dia 5 quan una trucada va informar a la Policia Local que una persona podia estar retinguda en un bar del municipi.Immediatament, diverses patrulles van desplaçar-se al lloc indicat on van comprovar que dins del bar no hi havia activitat però que, darrera de l'establiment, hi havia una porta que donava accés a un domicili on hi havia dos homes, un d'ells sagnant i amb talls per tot el cos.Davant d'això, els agents van identificar les dues persones i l'home ferit va afirmar que l'agressor, propietari del domicili, i altres dos homes l'havien amenaçat amb una pistola de matar-lo si no els tornava els diners que la víctima de les amenaces havia estafat al propietari de la casa.D'altra banda, el propietari va explicar als agents que havia prestat 30.000 euros a aquell home a canvi d'una comissió i que aquest li havia estafat i no li havia retornat els diners.Paral·lelament, els agents van veure que a l'interior de la casa hi havia un paquet que posteriorment es confirmaria que contenia més d'un quilogram de cocaïna, una pistola, munició real i unes brides.Davant la gravetat dels fets, els Mossos d'Esquadra van detenir els dos homes esmentats per ser els presumptes autors respectivament d'un delicte d'estafa i unes amenaces amb una arma de foc i, poc després, van dur a terme una entrada i perquisició en el domicili que va permetre la intervenció dels esmentats objectes.Dos dies després i un cop realitzades les gestions necessàries per poder identificar la resta dels autors del segrest, van detenir un altre home, a Segur de Calafell, per la seva presumpta participació en el segrest del presumpte estafador per intentar aconseguir que tornés els diners que havia estafat.Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell i el jutge va ordenar l'ingrés a presó pel propietari de l'immoble.La investigació continua oberta i no es descarten més detinguts.