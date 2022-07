Bonastre acumula dues setmanes de talls d'aigua per la situació «molt crítica» del dipòsit

El municipi va tallar el subministrament durant tot el diumenge

Actualitzada 12/07/2022 a les 11:14

L'Ajuntament de Bonastre (Baix Penedès) fa dues setmanes que aplica restriccions en el consum de l'aigua arran de la situació «molt crítica» en què es troba el dipòsit del municipi. El pou s'abasteix de l'aqüífer del Gaià, on fa dies que es constaten els efectes de la sequera. A finals de juny, el consistori va començar a fer recomanacions per reduir el consum d'aigua de les aixetes i va decretar els primers talls en horari nocturn de cap de setmana. La situació, però, s'ha anat agreujant i els talls han anat a més, fins que el diumenge passat es va tallar el subministrament durant tot el dia per facilitar la recuperació del dipòsit. La falta d'abastiment es va compensar amb una cisterna d'aigua potable accessible per a tots els veïns.Aquest dimarts, el pou s'ha recuperat un 30% i ara es troba al 44%. Tenint en compte que no arriba a la meitat de la seva capacitat, el consistori ha anunciat diversos talls de subministrament per als prop de 750 veïns del municipi. En concret, no es podrà consumir aigua de boca entre les 10 h i la 13 h, entre les 16 h i les 20 h, i entre les 23 h i les 7 h de demà dimecres. L'Ajuntament avisa, però, que els talls es podrien avançar si la capacitat del dipòsit s'esgota. «No es poden regar jardins ni horts, ni rentar el cotxe o omplir piscines», recalquen.